Un vendredi en dégradé avant un week-end à la grise mine

Malgré la grisaille, le temps restera sec vendredi, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Le thermomètre hésitera entre 3 °C et 6 °C en Haute Belgique et entre 6 °C et 9 °C ailleurs, sous un vent modéré. Sauf à la mer, où il se renforcera, et en Lorraine belge, où il s'adoucira. À part en Haute Belgique, le reste du pays profitera de jolies éclaircies en soirée. Les nuages bas chargeront ensuite dans le courant de la nuit. Brume et brouillard joueront aussi à cache-cache, en Ardenne et ailleurs. Le mercure se figera entre 0 °C dans le sud et 5 °C au littoral. La journée de samedi fera grise mine, entre nuages bas, brumes et brouillard. Il fera toutefois sec, à quelques gouttes près. Les maxima oscilleront entre 2 °C ou 3 °C sur les hauteurs ardennaises à 9 °C en plaine. Éole soufflera modérément. Durant la nuit de samedi à dimanche, le vent tombera néanmoins et il faudra composer avec des champs de nuages mais surtout de la brume et du brouillard en plusieurs endroits. Les minima se situeront entre 1 °C en Ardenne et 6 °C en plaine. Gris est le ciel belge, gris il restera dimanche. De timides éclaircies seront toutefois possibles en fin d'après-midi. Le mercure montera à 6 ou 7 °C en Ardenne et 9 à localement 10 °C ailleurs. Le vent sera généralement faible. (Belga)