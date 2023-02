BENE-League - Statu quo au classement, quatre équipes se disputent le dernier ticket pour le Final Four

Le Sporting Pelt l'a emporté samedi à Eupen 29-35, comme le HC Visé en terres limbourgeoises face à Hubo Hasselt 23-30. Hurry Up s'est imposé 26-32 à Bevo HC alors que Volendam a créé la surprise en s'imposant chez les Lions (34-36). La surprise du soir est à trouver du côté d'Aalsmeer, 2e, qui a infligé à Bocholt, leader, sa deuxième défaite de la saison (27-24). En bas de tableau, la lanterne rouge Atomix Haacht n'est pas parvenue à se débarrasser du Red Rag Tachos (25-27). Au classement, Bocholt mène, malgré sa défaite, toujours la danse avec 36 points. Suivent Aalsmeer (30 pts), les Lions (29 pts), Pelt et Visé (26 pts) ainsi que Hurry Up 25 (pts), Volendam 24 (pts) et Hubo Handbal (20 pts). Bevo (10 pts), Eupen 8 (pts), Red Rag Tachos (4 pts) et Atomix (0 pt) ferment la marche. Aalsmeer rencontrera les Lions dans un match d'alignement le 14 février, dont l'enjeu étant la seconde place du classement. Les duels Pelt-Alsmeer et Visé-Lions de samedi prochain vaudront le détour. (Belga)