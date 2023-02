BNXT League - Le Brussels vient à bout de Mons après trois prolongations

Mons dominait le début de rencontre et menait 13-20 à la fin du premier quart-temps. Le Brussels revenait à 5 points avant la pause (38-43). Mons prenait le large dans le troisième quart (58-72) et entamait les dix dernières minutes avec un avantage de 14 points. Le Brussels refaisait progressivement son retard et un trois points de Ferdinand Zylka à 20 secondes de la fin remettait les deux équipes à égalité. Les prolongations étaient riches en rebondissements. La première prolongation se terminait 97-97, la deuxième 102-102. Les Bruxellois émergeaient finalement dans la troisième prolongation pour l'emporter 114-110. Zilka a été le meilleur marqueur bruxellois avec 23 points (8 rebonds et 6 assists). Justin Kohajda a mis 20 points et pris 18 rebonds. Avec 17 points et 8 rebonds, Louis Hazard a également joué un rôle important dans le succès du Brussels. Du côté de Mons, Adin Vrabac a mis 22 points et Alexandre Gavrilovic 20. Le Brussels (21 points) quitte la dixième et dernière place et laisse provisoirement la lanterne rouge à Liège (20 points). Mons (24 points) est huitième. (Belga)