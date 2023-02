Coupe du monde de hockey en salle - L'Autriche sacrée chez les messieurs, les Pays-Bas chez les dames

Après un vrai chassé-croisé entre les deux équipes, qui ont mené tour à tour, tout s'est décidé aux shoot-outs. Aux duels à un contre un, c'est finalement à la mort subite que Fabian Unterkircher a offert la victoire à l'Autriche 3-2 sur le 8e shoot-out. Les Autrichiens, champion d'Europe et N.1 mondiaux, décrochent ainsi leur 2e sacre après celui acquis en 2018 à Berlin. Dans le match pour la 3e place, l'Iran (FIH 3) a décroché sa 2e médaille de bronze consécutive en battant les États-Unis (FIH-18) à l'issue de la séance de shoot-outs (4-4, 3-2 s-o). Dans la finale dames, les Néerlandaises n'ont jamais été inquiétées. Emmes soulèvent leur 3e trophée, après 2007 et 2015, détrônant ainsi l'Allemagne, absente du tournoi - comme leurs homologues masculins - en raison d'un calendrier trop chargé. Le bronze est revenu à la République tchèque (FIH-5), victorieuse 3-1 de l'Afrique du Sud (FIH-14). Les Indoor Red Lions et Red Panthers ont terminé à la 5e place. Les hommes de Max Bergez se sont inclinés vendredi en quarts de finale devant l'Iran (5-5, 5-4 s-o), comme les protégées de Maxi Garreta contre l'Afrique du Sud (2-1). A titre individuel, Philippe Simar, longtemps en tête du classement des buteurs, a terminé à la 3e place avec 15 buts, à égalité avec le Néerlandais Boris Burkhardt. L'attaquant bruxellois s'est fait dépasser samedi par l'Autrichien Michael Körper (17 buts) et l'Iranien Reza Norouzzadeh (16). (Belga)