Coupe du monde des clubs - Le Real, toujours invaincu, en quête d'un 5e succès face à la surprise Al-Hilal

Vainqueurs en 2014 puis en 2016, 2017 et 2018, les Madrilènes n'ont jamais perdu dans un Mondial des clubs et en sont à neuf victoires dans cette compétition ayant succédé à la Coupe Intercontinentale. Pour atteindre la finale, le Real a battu 4-1 les Egyptiens d'Al-Ahly. Carlo Ancelotti, qui avait dû se passer de huit joueurs en demie, pourrait compter samedi sur le défenseur brésilien Eder Militao et sur l'attaquant français Karim Benzema, qui ont rejoint le groupe madrilène. Par contre, Thibaut Courtois et Eden Hazard, blessés, sont restés en Espagne. Al-Hilal, entraîné par l'Argentin Ramon Diaz, compte 12 joueurs qui ont disputé le récent Mondial au Qatar, où l'Arabie saoudite avec créé la sensation en débutant par une victoire (2-1) face à l'Argentine, future championne. Parmi eux, l'ailier Sale Al-Dawsari, auteur du but de l'exploit contre l'Albiceleste à Doha. Al-Dawsari encore joué les premiers rôles mardi à Tanger, lors de la victoire surprise (3-2) d'Al-Hilal contre les Brésiliens de Flamengo, inscrivant un doublé sur penalty. Le vainqueur succèdera à Chelsea, vainqueur 2-1 de Palmeiras en finale l'an passé. Depuis 2012 et la victoire des Brésiliens de Corinthians, le titre n'a plus échappé à un club européen. Al-Hilal rêve de devenir le premier club de la confédération asiatique à remporter le titre. Les Japonais des Kashima Antlers, battus en finale 2016 par le Real Madrid, étaient jusqu'ici les seuls représentants de l'AFC à avoir atteint le dernier stade de l'épreuve. (Belga)