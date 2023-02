Le numéro 1722 et son guichet électronique accessibles via l'app 112 BE

"Grâce à cette fonctionnalité complémentaire, le numéro d'urgence 112 sera encore plus accessible pour les situations comportant un risque vital et ne sera pas surchargé en cas de tempête ou d'orage violent", commente le SPF. L'app 112 BE existe depuis bientôt 6 ans. Elle a été adaptée aux personnes aveugles et malvoyantes. (Belga)