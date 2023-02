"Nous méritions une meilleure fin", regrette Van Herck, après la perte de ses capitanats

"C'est avec le cœur lourd que je vous dis au revoir en tant que capitaine aujourd'hui", a écrit Van Herck. "Quelle folle aventure ce fut pour nous tous. Ce fut un plaisir et un honneur absolu de vivre le rêve ensemble avec deux finales de Coupe Davis et des rencontres inoubliables en Billie Jean King Cup et en Coupe Davis. Aujourd'hui, ce voyage se termine avec un goût amer. Nous méritions une meilleure fin." "Le sport de haut niveau consiste à obtenir des résultats", a-t-il ajouté. "La clé est de regarder constamment et d'avancer, en se basant sur les valeurs fondamentales de notre équipe: respect, communication transparente, honnêteté, collaboration et soutien mutuel dans les moments difficiles. Souvenons-nous des moments forts, de ce que nous avons accompli tous ensemble, sur le terrain et en dehors. Je n'oublierai jamais votre soutien inconditionnel." Van Herck avait annoncé son départ en tant que capitaine des deux équipes pour la fin de l'année. Mais après l'élimination de la Belgique en qualifications pour la prochaine Coupe Davis, la Fédération belge a décidé, vendredi, de mettre un terme immédiat à la collaboration. Et ce alors que la Belgique doit se rendre au Canada en avril en qualification à la prochaine Billie Jean King Cup. L'annonce a surpris certaines membres de l'équipe. "Sans en parler aux joueuses... C'est génial. Quel manque de respect", a réagi Ysaline Bonaventure dans une story Instagram. "Tu vas beaucoup me manquer. J'ai appris à apprécier la Fed Cup grâce à toi", a ajouté la Stavelotaine. (Belga)