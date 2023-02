Suspect armé à Miss Belgique - "Une attaque a sans doute été évitée"

Une attaque a sans doute été évitée, a commenté le parquet fédéral en charge de l'enquête. Ce dernier n'a pas souhaité donner plus d'informations pour l'instant. La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden a également évoqué, via Twitter, une potentielle attaque avortée. Selon les premiers éléments rapportés par la presse, le suspect aurait été identifié après qu'une zone de police du Limbourg eut récupéré un message inquiétant dans lequel l'individu indiquait à sa compagne qu'il allait commettre une attaque. La police s'est largement déployée à proximité du lieu de la soirée, et a mené des contrôles systématiques. Elle est de cette manière pu appréhender le suspect, dont les motivations demeurent inconnues. Les agents ont également minutieusement ratissé les lieux, a constaté sur place l'agence Belga. (Belga)