Tournoi des six nations: L'Irlande gagne le choc contre la France

Intense, la première période s'achevait avec un avantage irlandais 22-16. Le XV du Trèfle profitait des essais de Hugo Keenan (8e, transformé), James Lowe (20e) et Andrew Porter (26e, transformé) pour virer en tête, alors que les Bleus se contentaient d'un essai, signé Damian Penaud (17e, transformé). Le XV du Trèfle ajoutait un nouvel essai par Garry Ringrose (73e, transformé) en seconde période. Il s'agit de la première défaite de la France dans le Six nations depuis un déplacement en Angleterre (23-20) le 13 mars 2021. Les Bleus avaient réussi le Grand Chelem l'an passé. L'Irlande, N.1 au classement mondial, s'installe en tête du Six Nations avec 10 points. La France est bloquée à 5. La deuxième journée se poursuivra avec Écosse/pays de Galles samedi et Angleterre/Italie dimanche. (Belga)