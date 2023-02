ATP Rotterdam - Sander Gillé et Joran Vliegen se qualifient pour le tableau final

Sander Gillé et Joran Vliegen (N.1.) ont battu au 2e et dernier tour des qualifications les Néerlandais Jesper de Jong et Gijs Brouwer sur le score 6-4, 6-3. Dans le tableau final, la paire belge de Coupe Davis sera opposée au premier tour à une autre paire néerlandaise, composée de Tallon Griekspoor et Botic van de Zandschulp, bénéficiaires d'une invitation. Dans le tournoi en simple, en qualifications samedi, Zizou Bergs, 23 ans, 112e mondial, a été éliminé au premier tour par le Français Quentin Halys, 70e mondial, 6-3, 6-2. David Goffin, 40e mondial, est lui directement qualifié pour le tableau final et affrontera un joueur issu des qualifications au premier tour. (Belga)