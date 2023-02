Belgian Cats - Les Belgian Cats, déjà qualifiées pour l'Euro, s'imposent sans forcer en Macédoine du Nord

La messe était déjà dite après six petites minutes de jeu, lorsque le marquoir affichait le score de 0-23. Les troupes de Rachid Meziane se sont ensuite contentées de gérer leur viatique. Sans forcer, Emma Meesseman a terminé la rencontre avec 17 points, 14 rebonds, 2 passes, 2 blocs 1 et interception, le tout en 24 minutes de jeu. La Belgique ponctue cette phase de groupes avec cinq victoires pour une seule défaite, subie lors de la première journée en Bosnie-Herzégovine. Les Cats signent une septième qualification de suite pour un grand rendez-vous international, dont un 4e Euro de rang. Le tirage au sort du tournoi continental se tiendra le 8 mars. Les seize nations seront réparties en quatre groupes de quatre. Cette qualification pour l'Euro 2023 est une première étape validée vers les JO de Paris. Le top 6 de ce championnat d'Europe obtiendra un billet pour les tournois de qualifications olympiques de février 2024 qui concerneront 16 pays pour 12 places réservées dans la capitale française. Qualifiées pour l'Euro 2017 (3e), 2019 (5e), 2021 (3e) et à présent 2023, les Belgian Cats ont aussi disputé les Coupes du monde 2018 (5e) et 2022 (7e) ainsi que les JO de Tokyo (7e). (Belga)