Championnat de l'Union Européenne des super-coqs - Exploit de Geram Eloyan qui s'empare de la ceinture à Agde

C'est précisément grâce à l'avantage de se produire devant une salle entièrement acquise à sa cause, que le Français était le favori du combat, où il n'a pas été en mesure de confirmer ce statut, et a dû déchanter. Montels, qui s'était préparé physiquement avec la Légion étrangère, s'est incliné aux points à l'unanimité des trois juges (115-113, 115-113, 116-112) devant le Belge, dont c'est la neuvième victoire (7 par k.o), pour quatre défaites. Geram Eloyan avait échoué aux points (111-118, 113-115, 111-117) contre l'Italien Luca Rigoldi, le 5 août 2022 au Palasport de Dueville, lors de sa première tentative de s'adjuger de titre de l'UE. Il devra défendre sa ceinture face au challenger officiel, l'Italien Vincenzo la Femina (28 ans, 12 combats, 12 victoires, dont 6 par k.o). Montels (24 victoires, 3 défaites, 2 nuls) a été champion de France des super-plumes (entre 57,152 et 58,967 kg) en 2018 , et champion WBC Francophone des plumes (entre 55,338 et 57,152 kg ) en 2020. (Belga)