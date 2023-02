Championnats flamands Open - Neuf records et deux qualifications aux Mondiaux en trois jours pour Roos Vanotterdijk

Vendredi, Vanotterdijk s'était emparée du record de Belgique du 100m libre que détenait Valentine Dumont (54.90) en nageant en 54.72 en séries puis en 54.51 en finale. Le lendemain, elle effaçait des tablettes le record du 50m libre de Jolien Sysmans (25.37), qui tenait depuis 2012, le portant à 25.29 puis à 25.17. Elle améliorait aussi son record du 100m dos, de 1:00.90 à 1:00.08 puis devenait la première nageuse belge à passer sous la minute, avec un chrono de 59.62. Au passage, elle réussissait le temps limite pour les Mondiaux, fixés à 1:00.59. Dimanche, Vanotterdijk mettait à jour à ses records du 50m dos et du 100m papillon. Sur 50m dos, elle le portait de 28.32 à 28.06 puis à 27.97. Là aussi, elle réalisait un temps qualificatif pour les Mondiaux, où la limite est de 28.22. Sur 100m papillon, elle faisait passer sa marque de 57.85 à 57.82 en séries. Elle se contentait d'un chrono de 58.28 en finale pour sa toute dernière épreuve du week-end. Elle était déjà qualifiée pour les Mondiaux sur cette distance, où le minimum qualificatif est de 58.33. Elle possède donc désormais cinq des dix-sept records de Belgique individuels féminins en grand bassin et détient aussi deux records en petit bassin, sur 50m dos et 100m quatre nages. Les Mondiaux en grand bassin se tiendront du 23 au 30 juillet à Fukuoka. (Belga)