Coupe du monde de shorttrack - Hanne Desmet échoue au pied du podium sur 1.000 mètres

Dimanche, Desmet était trop éloignée du trio de tête dans le final pour s'offrir un nouveau succès. La Canadienne Courtney Sarault s'est imposée devant la Sud-Coréenne Gilli Kim et la Néerlandaise Suzanne Schulting. Pour en arriver là, Desmet avait remporté sa série et son quart de finale et pris la deuxième place de sa demi-finale derrière Sarault. Chez les messieurs, Stijn Desmet a terminé quatrième de la finale B du 1.000m. Il a été contraint de disputer la finale de consolation après une cinquième place en demi-finale. Il espérait être repêché en raison d'une manœuvre du Canadien Steve Dubois, mais les juges n'ont pas vu de faute. Le Sud-Coréen Ji Won Park a remporté la finale A. (Belga)