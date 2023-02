Coupe du monde de snowboard - Loranne Smans termine 10e à Calgary

L'Anversoise de 25 ans, avec une note de 46.58 acquise lors de son premier run, a pris la 10e et dernière place des qualifications. Le top 8 se hissait en finale, où s'est imposée dimanche l'Américaine Julia Marino, vice-championne olympique de la discipline à Pékin en 2022, grâce à un premier run noté à 78.36. Les Canadiennes Laurie Blouin (76.41) et Jasmine Baird (76.21) ont pris les deuxième et troisième places. Vendredi, Seppe Smits a été éliminé dès les qualifications de l'épreuve masculine. Le Belge de 31 ans a terminé à la 35e place, sur 40 partants, avec une note de 34.25 récoltée lors de son premier run. Dimanche en finale, le Canadien Darcy Sharpe s'est imposé (88.85) devant l'Américain Dusty Henricksen (82.66) et son compatriote Cameron Spalding (77.33). (Belga)