Euro de cyclisme sur piste - Robbe Ghys et Fabio Van den Bossche cinquièmes de l'américaine

Ghys et Van den Bossche ont totalisé 15 points au terme des 20 sprints au programme. Kluge et Reinhardt se sont imposés grâce à leur première place dans le dernier sprint, où les points sont doublés, qui leur a permis, avec 43 points, de dépasser sur le fil les Italiens Simone Consonni et Michele Scartezzini (34 points). Les Français Donavan Grondin et Benjamin Thomas (32 points), ont complété le podium, résistant au retour des Portugais Rui Felipe Oliveira et Iuri Leitao (31 points). Ghys et Van den Bossche avaient décroché le bronze l'an passé. (Belga)