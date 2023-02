Jupiler Pro League - Peu inspiré et réduit à dix, le Standard chute à Sclessin devant Courtrai

Courtrai a pris le début de match à son compte, notamment grâce à beaucoup d'intensité, mais n'est pas réellement parvenu à inquiéter Arnaud Bodard. Le Standard, globalement brouillon dans le dernier tiers du terrain, a vu Noë Dussenne tenter une tête au premier poteau, sans danger pour Tom Vandenberghe (28e). Revenu sur la pelouse avec des intentions, sur la lancée de la fin du premier acte, le Standard a poussé dans le quatrième quart d'heure, sans toutefois briser le rideau courtraisien. Alors que les Kerels semblaient perdre en intensité, ils ont ouvert le score sur une reprise en demi-volée du gauche de Martin Wasinski à l'extérieur du grand rectangle (0-1, 67e). Malgré les montées de Canak et Emond peu avant ce premier but, le Standard a perdu le fil de ses idées au gré des minutes. Les hommes de Ronny Deila ont perdu tout espoir d'inverser la tendance à l'entame du sprint final quand Lothar D'hondt a désigné le point de pénalty et brandi une carte rouge à Kostas Laifis pour un tirage de maillot sur Faiz Selemani, qui s'est fait justice lui-même (0-2, 84e). Au classement, les Rouches comptent 38 points et font du surplace à la 6e place alors que le KVK profite de ce succès pour sortir de la zone rouge. L'équipe de Bernd Storck est 15e avec 25 unités. (Belga)