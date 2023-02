Millrose Games - A New York, Christian Coleman rappelle à Noah Lyles qu'il est toujours là

Coleman s'est imposé devant Travis Williams et le frère de Noah Lyles, Josephus, tous deux en 6.59. Toujours détenteur du record du monde du 60 m (6.34 en 2018), le natif d'Atlanta, 26 ans, montre qu'il a encore des ressources, un an après son retour à la compétition à la suite de sa suspension de 18 mois pour infraction aux règles antidopage. Sur la piste de l'Armory Track, Noah Lyles s'est vu lui signifier un carton rouge pour faux départ. Il a pu courir et a été enregistré en 6.53, tout près de son record personnel établi la semaine dernière à Boston (6.51), mais son temps n'a pas été comptabilisé. Lyles s'est montré quand même satisfait de son temps pour viser le 100 m aux Mondiaux de Budapest (19-27 août) et aux JO de Paris 2024, en plus du 200 m, dont il détient le titre de champion du monde avec le 3e meilleur temps de l'histoire (19.31). L'Américaine Aleia Hobbs s'est imposée elle sur 60m (7.04), devant Tamara Davis (7.08), Marybeth Sant-Price (7.11) et Mikiah Brisco (7.13). L'"Armory Track" a enregistré un record des Etats-Unis battu sur 3.000 mètres pour Alicia Monson (8:25.05), tandis qu'Abby Steiner a fait de même sur 300 m (35.54). La perchiste américaine, Katie Nageotte, championne du monde et olympique en titre, a confirmé sa domination en remportant le concours avec un saut à 4m81. Au lancer du poids, le maître incontesté de la discipline, l'Américain Ryan Crouser, l'a emporté sur son dauphin Joe Kovacs (22,m58 contre 21m34). (Belga)