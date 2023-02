Suspect armé à Miss Belgique - Le suspect nie avoir voulu commettre un attentat

Cet homme, originaire de Lommel (Limbourg), avait été interpellé samedi vers 17h30 à La Panne (Flandre occidentale). Selon le parquet fédéral, il avait probablement l'intention de commettre un attentat lors de l'élection de Miss Belgique. L'événement a finalement commencé avec plus d'une heure de retard. Peter C. était en possession de deux armes à feu et d'un gilet pare-balles. Selon la défense, il n'est absolument pas question d'un attentat déjoué. "Rien ! Rien ! Rien n'indique que mon client ait eu la moindre intention de commettre un délit, et encore moins un attentat terroriste", réagit Me Van Steenbrugge. Peter C. affirme avoir amené ces armes sous licence à La Panne pour sa propre sécurité. "Il soupçonnait, par son activité professionnelle, que quelque chose pouvait lui arriver. Il voulait simplement assister à l'événement avec la femme qui a été interpellée avec lui." Me Van Steenbrugge souligne enfin que son client a un casier judiciaire vierge. Il n'est également pas question d'un quelconque lien avec le terrorisme ou des antécédents psychologiques. Dans le cadre de l'enquête, cet état psychologique pourra faire l'objet d'une enquête plus approfondie. Peter C. comparaîtra devant la chambre du conseil de Bruges vendredi matin. Le juge d'instruction n'a pas encore pris de décision quant à l'éventuel mise sous mandat d'arrêt de la Néerlandaise qui l'accompagnait. (Belga)