Trophée X2O - Laurens Sweeck: "Une confirmation de ma bonne saison"

En tête avec Lars van der Haar, Sweeck a distancé le Néerlandais dans le dernier tour. "Lars était le compagnon de tête idéal. Il a roulé pour son classement et nous avons bien travaillé ensemble. Ce n'était pas facile car nous avions attaqué dès le premier tour. Mais cela a bien tourné et je suis content d'avoir gagné", a confié Sweeck. C'est sur les planches que Sweeck a pu faire la différence dans le dernier tour. "Lars ne saute pas et je savais que je pouvais prendre une seconde et que je devais me trouver en tête à ce moment-là. J'ai pu maintenir le rythme et rouler à fond jusqu'à l'arrivée. Cette victoire, c'est une confirmation de ma bonne saison qui n'est pas encore terminée." (Belga)