World Athletics Indoor Tour - Records personnels pour les Cheetahs Van den Broeck, Claes et Vervaet à Dortmund

Van den Broeck a remporté sa finale en 52.58, juste devant Claes (52.78). Vervaet s'est classée troisième de l'autre finale en 53.00. Elles occupent désormais les troisième, quatrième et cinquième places au classement belge de tous les temps. Camille Laus est depuis samedi la deuxième Belge la plus rapide de l'histoire avec son 52.38 réussi à Metz. Hormis Cynthia Bolingo, aucune des Cheetahs n'a pour l'instant réussi le chrono qualificatif pour l'Euro en salle d'Istanbul, à savoir 52.20. Mais les championnats de Belgique, dimanche prochain à Gand, peuvent encore rectifier cela. Les Belges ont dans tous les cas réussi une belle opération au niveau collectif, car la qualification pour le relais 4x400m se joue sur base des chronos individuels cumulés. Christian Iguacel a fini deuxième de sa finale en 46.98. Il doit courir en 46.35 pour se qualifier à l'Euro. Maarten Heylen a terminé huitième en 48.66. Jochem Vermeulen a gagné le 1.500m en 3:39.17. Le minimum pour l'Euro est de 3:37.40. Sur 60m, Rani Rosius a fini quatrième en 7.29, à six centièmes de son récent record personnel. Rosius est déjà qualifiée pour Istanbul. Marine Jehaes s'est classée huitième en 7.52. (Belga)