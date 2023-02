68 sportifs reçoivent un nouveau contrat d'athlète de haut niveau de Sport Vlaanderen

Par rapport à l'année dernière, huit nouveaux noms font leur apparition sur la liste avec Louis Clincke (para-cyclisme sur piste et sur route), Anouk Geurts (voile), Isaura Maenhout (voile), Jolien Vermeylen (triathlon), Isaac Kimeli (athlétisme), Helena Ponette (athlétisme), Christian Iguacel (athlétisme) et Camine Van Hoof (breaking). Au total, la Flandre investit chaque année 28 millions d'euros dans le sport de haut niveau, en plus de 10 millions d'euros dans les infrastructures de haut niveau par olympiade. "Nous n'avons jamais autant investi dans le sport de haut niveau qu'aujourd'hui et notre faim de médailles n'a jamais été aussi grande. Nous pouvons être ambitieux pour les Jeux de Paris. Une partie des moyens est destinée aux contrats de haut niveau. Ce nombre augmente presque chaque année, même si nous plaçons systématiquement la barre plus haut", a déclaré Ben Weyts. (Belga)