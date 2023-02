Classement WTA : Elise Mertens, 37e, perd 5 places, Greet Minnen bondit de 28 positions

Mertens dispute actuellement les qualifications du tournoi de Doha. Elle est toujours 6e au classement du double. En ce qui concerne le simple, trois autres Belges figurent dans le top-100 : Alison Van Uytvanck 73e (+3), Maryna Zanevska 78e (-1) et Ysaline Bonaventure, stable au 96e rang. Greet Minnen, qui a remporté le tournoi ITF de Porto, a enregistré une progression de 28 places. Elle est désormais 157e. Éliminée au premier tour des qualifications pour l'Open d'Australie, Greet Minnen n'a pas encore joué sur le circuit WTA cette saison et a choisi de repasser par le circuit ITF pour engranger de la confiance et des points pour le classement WTA. Elle était 225e au début de l'année. Le sommet de la hiérarchie mondiale est inchangé, avec la Polonaise Iga Swiatek devant la Bélarusse Aryna Sabalenka et la Tunisienne Ons Jabeur. Lauréate du tournoi d'Abu Dhabi, la Suissesse Belinda Bencic reste 9e. La Russe Anastasia Potapova grimpe de la 44e à la 31e place grâce à sa victoire à Linz. (Belga)