Deux forfaits dans la sélection d'Ives Serneels pour l'Arnold Clark Cup

Pour le rassemblement à Tubize, Ives Serneels a acté les absences d'Amber Tysiak. Transférée de Oud-Heverlee Louvain à West Ham, Tysiak souffre d'une blessure à la cheville. Jassina Blom (Tenerife) est aussi contrainte de renoncer après un contact en championnat avec la gardienne du Real Madrid. Michelle Colson (Anderlecht) et Valesca Ampoorter (OH Leuven) ont été appelées pour la première fois dans le groupe des 25 joueuses convoquées. "J'aurais bien voulu conserver Jassina, parce qu'elle est très bien pour le moment", a commenté Ives Serneels lors d'un point presse lundi à Tubize. "Heureusement, la blessure n'est pas grave. Elle preste pour le moment très bien en Espagne. Elle a une position fixe, en attaque, et cela lui convient très bien. Elle peut combiner son instinct avec sa technique. J'aurais bien voulu la voir à l'oeuvre avec les Red Flames contre une équipe du top." La Belgique a été invitée par la fédération anglaise pour disputer l'Arnold Clark Cup, un tournoi qui se déroule du 16 au 22 février. Le programme des Red Flames les voit affronter l'Italie jeudi (17h45, heure belge) à Milton Keynes, puis la Corée du Sud dimanche (19h15) à Coventry et l'Angleterre le 22 février (20h45) à Bristol. (Belga)