Elise Mertens qualifiée pour le tableau final au Qatar

Elise Mertens, 27 ans, 37e mondiale, est venue à bout en trois sets de la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 143), 25 ans, au troisième et dernier tour des qualifications, sur le score de 6-4, 2-6 et 6-4 en près de 3 heures de match (2h56 minutes). La numéro 1 belge connaîtra en cours de journée son adversaire au premier tour. Deux Belges sont engagées dans le tableau final en double. Associée à la Bélarusse Victoria Azarenka, Elise Mertens jouera au premier tour contre la 3e paire tête de série formée par la Néerlandaise Demi Schuurs et l'Américaine Desirae Krawczyk. Kirsten Flipkens, qui fait la paire avec l'Allemande Laura Siegemund, a hérité elle en entrée des Japonaises Makoto Ninomiya et Shuko Aoyama. (Belga)