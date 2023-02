F1 - McLaren et Aston Martin, où Vandoorne est pilote de réserve, lèvent le voile sur 2023

Pour célébrer le 60e anniversaire de la création de l'écurie, McLaren a présenté une monoplace baptisée MC60, majoritairement orange, avec des touches bleu ciel comme en 2022 mais davantage de noir, que piloteront le Britannique Lando Norris et l'Australien Oscar Piastri pour ses débuts en catégorie reine. L'objectif pour l'écurie britannique est clair: figurer "parmi les quatre premières" équipes, ambitionne son nouveau Team Principal Andrea Stella. La saison dernière, l'équipe basée à Woking (Angleterre) avait terminé 5e du championnat constructeur, derrière sa principale rivale Alpine. Chez Aston Martin, la nouvelle AMR23, qui conserve son vert bouteille, "est une évolution importante de la voiture, perfectionnée au cours de la seconde moitié de 2022, et améliorée dans tous les domaines essentiels", explique le directeur technique Dan Fallows. Le double champion du monde de F1 Fernando Alonso rejoint cette saison l'équipe au côté du Canadien Lance Stroll, alors que Stoffel Vandoorne sera pilote de réserve. Après Haas, Red Bull, Alfa Romeo, Williams et AlphaTauri, McLaren et Aston Martin sont les sixième et septième écuries à présenter leur voiture 2023. Ainsi, Red Bull s'est contenté de montrer début février la livrée de sa RB19 - ne s'agissant pas là du modèle définitif que le double champion du monde en titre Max Verstappen pilotera aux essais de pré-saison à Bahreïn (23-25 février), théâtre du premier Grand Prix de la saison le 5 mars. D'ici là, Ferrari présentera mardi sa SF-23 dans son fief italien, à Maranello, puis Mercedes mercredi, à l'occasion d'une présentation en ligne. Dernière écurie à dévoiler sa voiture pour la saison, la Française Alpine lèvera jeudi le voile sur l'A523. (Belga)