Fraude électorale à Neufchâteau - Le procès concernant la fraude électorale de 2018 à Neufchâteau s'ouvre à Mons

L'enquête, initiée trois jours plus tard par le Parquet du Luxembourg qui avait ouvert, d'initiative, une information judiciaire, a mis en évidence l'existence d'une dizaine de procurations litigieuses au sein d'une maison de retraite, "Le Clos des Seigneurs". Ces procurations avaient pour but d'attribuer des suffrages supplémentaires à la liste "Agir ensemble" du bourgmestre sortant Dimitri Fourny. Au final, cette liste décrochait la majorité absolue à 16 voix près. Huit mois plus tard, un nouveau scrutin était organisé à Neufchâteau. Cette fois, la liste "Agir ensemble" perdait la majorité absolue et était renvoyée dans l'opposition. L'instruction avait mené à l'inculpation d'une vingtaine de personnes, dont l'ancien-député bourgmestre Dimitri Fourny et certains de ses proches pour faux en écriture, usage de faux et abus de confiance dans le cadre d'une association de malfaiteurs. L'ancien chef de file du cdH au parlement wallon, qui a quitté définitivement la politique au printemps 2021, a toujours nié avoir quelque chose à se reprocher. Le parquet du Luxembourg avait demandé à la Cour de cassation d'être dessaisi de l'affaire, des liens de parenté unissant certains inculpés et des membres du greffe. Le dossier, dans lequel la commune de Neufchâteau s'est portée partie civile, a donc été renvoyé à Mons. (Belga)