Julie Biesmans: "oublier la Coupe du monde et se focaliser sur la Ligue des Nations"

L'Arnold Clark Cup, un tournoi avec l'Angleterre, l'Italie et la Corée du Sud, du 16 au 22 février, offre à la Belgique d'entrer dans une nouvelle période. Julie Biesmans, 28 ans, aurait bien voulu goûter à la Coupe du monde, mais "il faut tourner la page", a estimé la milieu de terrain du PSV Eindhoven. "Cela fait bizarre et c'est dommage de se dire que l'on ne se prépare pas pour la Coupe du monde. Ce fut difficile après le barrage perdu contre le Portugal, mais il faut passer à autre chose et utiliser nos périodes de préparation pour les matches de septembre, et être prêtes. Ces rencontres sont très importantes", a estimé Julie Biesmans au rassemblement des Red Flames lundi à Tubize. "Jusqu'à l'automne, il n'y aura plus de matches à enjeu. Mais avec la Ligue des Nations, on suppose que cela sera encore plus difficile de se qualifier pour l'Euro parce qu'on va jouer tout le temps contre des équipes du top. Il nous faudra élever notre niveau de jeu. Et il faudra vraiment être très fortes pour se qualifier et rester au plus haut niveau en Ligue des Nations. On a fait un bel Euro en Angleterre, mais quand on analyse bien les matches contre les meilleures équipes, on voit qu'on est mis sous pression et qu'on a du mal à se créer des occasions. Ce sont des points à travailler. Même contre des pays plus forts sur papier, il faut arriver à prendre des points". (Belga)