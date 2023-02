Kostas Laifis se voit proposer un match de suspension

Le joueur grec a été expulsé pour avoir déséquilibré le Courtraisien Faiz Selemani en tirant sur son maillot, l'empêchant de frapper correctement au but. Après l'intervention de la VAR, l'arbitre Lothar D'Hondt l'a exclu et a accordé aux Kerels un penalty transformé par Selemani (84e, 0-2). Le club et le joueur peuvent accepter la proposition, ou non, auquel cas le dossier sera renvoyé devant le Comité disciplinaire de l'Union belge mardi. (Belga)