Kylian Mbappé et Lionel Messi dans le groupe du PSG pour défier le Bayern

Victime le 1er février d'une lésion à la cuisse gauche, le N.7 du PSG devait initialement être absent trois semaines, mais a retrouvé dès dimanche l'entraînement pour une séance partielle, laissant espérer une participation au choc de C1, au moins comme remplaçant. Lundi, il a participé à l'entraînement collectif, tout comme Lionel Messi. L'Argentin avait lui déclaré forfait pour le match perdu 3-1 à Monaco samedi en raison d'une blessure aux ischios. L'entraîneur parisien Christophe Galtier s'était montré confiant quant à la présence du champion du monde. "Messi incertain contre le Bayern Munich ? Il ne sera pas là contre Monaco, mais reviendra à l'entraînement ce lundi. On peut donc retirer le terme 'incertain'", avait-il affirmé vendredi en conférence de presse. Samedi soir, Galtier s'était par contre montré pessimiste concernant la possibilité de voir Mbappé revenir plus tôt que prévu. "Je ne le pense pas. Il suit son protocole de rééducation. Il a été victime d'une lésion musculaire. On prendra zéro, zéro, zéro risque avec Kylian". Le PSG traverse une période de turbulences avec des défaites successives en Coupe de France contre Marseille (2-1) et en Ligue 1 contre Monaco (3-1). (Belga)