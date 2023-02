Ligue des champions : Mbappé présent à l'entraînement du PSG avant le Bayern

Victime le 1er février d'une lésion à la cuisse gauche, le N.7 du PSG devait initialement être absent pour trois semaines, mais a retrouvé dès dimanche l'entraînement, laissant espérer une participation au choc de C1, au moins comme remplaçant. Au début de la séance ouverte aux médias, Mbappé a notamment participé à un "toro" avec Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Achraf Hakimi et Marquinhos. Interrogé sur la possibilité de voir Mbappé revenir plus tôt que prévu, l'entraîneur Christophe Galtier s'est montré pessimiste samedi soir : "Je ne le pense pas. Il suit son protocole de rééducation. Il a été victime d'une lésion musculaire. On prendra zéro, zéro, zéro risque avec Kylian". (Belga)