Météo - Début de semaine ensoleillé sous des températures encore à deux chiffres

Ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé avant la formation de brouillard, parfois givrant. Le risque semble probablement plus marqué au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima oscilleront entre -2 et 2°C, sous un vent faible de secteur sud, et plutôt modéré de sud à sud-est en Haute Ardenne. Mardi à l'aube, les températures seront proches de 0°C avec le risque de nuages bas ou de bancs de brouillard (givrant) localisés. Ensuite, le temps deviendra partout ensoleillé avec des maxima de 9°C en haute Ardenne à 11 ou 12°C en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera faible, à parfois modéré sur les crêtes ardennaises, de sud à sud-est. Mercredi, il fera ensoleillé avec parfois des nuages d'altitude. Après une matinée relativement froide, on profitera de températures maximales agréables comprises entre 8 et 12 à 13°C. Le vent sera faible à modéré de sud. Jeudi, la nébulosité deviendra rapidement abondante et sera suivie par quelques périodes de faibles pluies. Les maxima s'échelonneront de 6 à 10°C sous un vent modéré de sud-sud-ouest. Vendredi, les nuages seront d'abord encore nombreux avec quelques pluies. L'après-midi, on retrouvera un ciel de traîne avec des nuages et des éclaircies en alternance et un risque de quelques ondées éparses. Les maxima se situeront entre 8 et 13°C sous un vent assez soutenu d'ouest-sud-ouest. (Belga)