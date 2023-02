Michael Geerts qualifié pour le deuxième tour du Challenger de Cherbourg

Michael Geerts, 26 ans, 250e mondial, a battu en entrée le Russe Ivan Gakhov (ATP 241), 28 ans, 6-4, 7-6 (8/6). La rencontre a duré 1 heure et 34 minutes. Au deuxième tour, l'Anversois affrontera soit l'Italien Giulio Zeppieri, 166e mondial et tête de série N.6, soit le Croate Mili Poljicak (ATP 464). Trois autres Belges sont dans le tableau final à Cherbourg. Raphael Collignon, 21 ans, 236e à l'ATP, affronte en soirée le Français Geoffrey Blancaneaux, 24 ans, 150e mondial. Joris De Loore (ATP 206), 29 ans, est lui opposé au premier tour à l'Espagnol Nikolas Sanchez Izquierdo (ATP 285), 23 ans. Ils sont rejoints par Gauthier Onclin (ATP 263), 21 ans, qui a réussi à s'extirper des qualifications et qui affrontera au premier tour le Polonais Kacper Zuk (ATP 266), 24 ans. (Belga)