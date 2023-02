Première course, première victoire pour Tadej Pogacar, Tim Wellens 3e

A l'issue d'un solo de 40 km, le Slovène a devancé d'une trentaine de secondes le Britannique Ben Turner (INEOS Grenadiers). Tim Wellens (UAE Emirates), 3e, complète le podium de cette 2e édition de la classique espagnole. Tadej Pogacar, 24 ans, ajoute un 47e succès à son palmarès. Il avait terminé sa saison début octobre par deux succès aux Trois Vallées Varesine (4 octobre) et au Tour de Lombardie (8 octobre). Cinq coureurs se sont échappés dès les premiers kilomètres avec le Néerlandais Mathijs Paasschens (Lotto Dstny), le Français Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic), le Colombien Andrés Camilo Ardila (Burgos-BH) et les Espagnols Sergio Samitier (Movistar) et Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). L'échappée a compté un peu plus de 5 minutes d'avance avant de voir le peloton rappliquer. Seul, Sergio Samitier est resté ensuite seul en tête à 50 km de l'arrivée. Tadej Pogacar a rapidement marqué le coup en attaquant à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée sur une portion en terre. Le Slovène est revenu en boulet de canon sur Samitier qu'il a lâché quelques kilomètres plus loin. Pogacar s'est retrouvé seul en tête à 36 km du but avec 45 secondes d'avance sur un groupe de huit poursuivants, dont Tim Wellens un de ses coéquipiers. Malgré une crevaison à 8 bornes du but, Pogacar n'a jamais été inquiété pour la victoire finale. A trois semaines des Strade Bianche, le 4 mars, Tadej Pogacar succède au Kazakh Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) qui avait remporté la première édition l'an dernier devant Tim Wellens déjà, 2e, et Loïc Vliegen, 3e. (Belga)