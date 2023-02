Ronde van Oman : Van Gils un peu court : "Le dernier kilomètre était trop difficile"

"Mes coéquipiers ont une fois de plus fait un excellent travail", a avancé le coureur Lotto Dstny, qui visait un meilleur résultat après sa deuxième place. "Ils m'ont emmené vers la montée dans une excellente position. J'ai pu suivre le rythme élevé dans l'ascension, mais à la fin, je n'avais plus de punch dans les jambes. Le dernier kilomètre, la partie la plus raide de la montée, était un peu trop difficile. Bon, on recommencera demain." Van Gils possède 15 secondes de retard sur le nouveau leader Matteo Jorgenson. Il est possible que, mercredi, on jongle avec les minutes lors de la dernière étape vers Green Mountain. L'année dernière, Van Gils, 23 ans, a remporté le Saudi Tour. (Belga)