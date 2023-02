Séismes : Une trentaine d'arrestations à Malatya pour des constructions suspectes

La ville a été durement touchée par les tremblements de terre de la semaine dernière. La justice turque enquête sur l'effondrement des bâtiments et sur la possibilité qu'ils se soient écroulés non seulement à cause du tremblement de terre, mais aussi en raison d'erreurs survenues lors de la conception ou de la construction des immeubles. De nombreuses personnes du secteur de la construction ont d'ailleurs déjà été arrêtées ces derniers jours. Selon le dernier bilan officiel, près de 30 000 personnes ont été tuées dans les tremblements de terre en Turquie. Malatya se trouve à environ 160 kilomètres au nord-est de l'épicentre du premier séisme. Celui-ci a été le plus violent. Il a causé plus de dégâts et de victimes que le second séisme. (Belga)