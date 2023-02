Une troisième Coupe intercontinentale de basket pour Tenerife

Bruno Fitipaldo, auteur de 15 points et 6 passes décisives pour Tenerife en finale, a été élu MVP, meilleur joueur du tournoi. Pour la troisième place dimanche, le club américain de NBA G League de Rio Grande Valley Vipers a battu le vainqueur de la Ligue Africaine, les Tunisiens de l'US Monastir 107 à 84. Victorieux de la Ligue des Champions FIBA, Tenerife avait déjà été sacré en 2017 et 2020. C'était la première fois qu'un club de Sao Paulo, vainqueur de la Ligue des Champions d'Amérique en 2022, disputait cette Coupe intercontinentale. Le Real Madrid est le plus titré avec cinq trophées. Tenerife rejoint les Italiens de Varese et les Américains de Akron Goodyear Wingfoots avec trois couronnes chacun. (Belga)