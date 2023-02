Accident de Pierre Palmade: Pas de tolérance "sociale" ou "politique" pour la cocaïne

"Je ne crois pas qu'il y ait une tolérance sociale, sociétale et encore moins politique vis-à-vis de telle ou telle drogue sous prétexte que tel ou tel public la consomme plus favorablement", a affirmé M. Véran sur France 2, interrogé sur l'accident vendredi dernier de Pierre Palmade, testé positif à la cocaïne, selon une source policière. "La drogue, la cocaïne, les opiacés, sont des drogues extrêmement dangereuses avec un pouvoir addictif extrêmement puissant et qui conduisent à des drames humains qu'il nous faut éviter par tous les moyens", a-t-il ajouté. M. Véran a réitéré l'objectif de multiplier par deux les contrôles de conduite sous emprise de drogues: "On réalise près de 500.000 contrôles par an de conduite sous l'emprise de stupéfiants et on a l'intention de les doubler", a-t-il expliqué. "Ce sont des objectifs qui ne datent pas d'hier. On augmente le nombre de contrôles, car près d'un mort sur cinq lié à un accident de la route est en lien avec la prise de stupéfiants. C'est 700 morts par an, deux par jour", a-t-il déploré. A 54 ans, Pierre Palmade a été gravement blessé vendredi dans un accident de voiture, qui a également fait trois blessés graves, dont un enfant et une femme enceinte qui a perdu son bébé. (Belga)