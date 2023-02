Club NXT/Beveren ouvrira les Promotion playoffs le 23 février

Les six premiers classés au terme de la saison régulière, qui s'est achevée le week-end passé, disputeront les playoffs pour la montée, appelés Promotion playoffs, et les six derniers les playoffs pour le maintien, appelés Relegation playoffs. Les points de la phase classique sont conservés. En Promotion playoffs, le RWDM mène la danse avec 46 points, devant Beveren (43), le Beerschot (38), le Lierse (36), le Club NXT (36) et Anderlecht (34). Le Club NXT et Anderlecht ne peuvent pas monter. Le 26 février, au lendemain de Club NXT/Beveren, le RSCA Futures se rendra au Beerschot à 16h et le RWDM recevra le Lierse à 19h15. Les deux premiers, le RWDM et Beveren s'affronteront à Beveren le 4 mars pour la 2e journée et à Molenbeek le 16 avril pour la 7e journée. Les Relegation playoffs concernent Lommel (32 points), Deinze (30 points), Jong Genk (19 points, un match en retard), Dender (19 points), le SL16 FC (18 points, un match en retard) et Virton (14 points). Ils débuteront un jour avant les playoffs pour la montée, le 24 février, avec deux rencontres programmées à 20h00: Dender/Virton et SL16 FC/Lommel. Avant les playoffs, Jong Genk et le SL16 FC s'affronteront en match d'alignement le 19 février. (Belga)