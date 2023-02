Greet Minnen et Yanina Wickmayer, associées, passent le premier tour en double ITF

La paire belge, tête de série N.1, a pris la mesure des Allemandes Julia Middendorf et Joelle Steur en deux sets: 6-2 et 6-1 en 46 minutes de jeu à peine. En quarts de finale, Minnen et Wickmayer seront opposées aux Autrichiennes Melanie Klaffner et Sinja Kraus. Plus tôt dans la journée, Magali Kempen, qui fait la paire avec la Suissesse Xenia Knoll, s'était qualifiée aussi pour le deuxième tour en battant sur un double 6-4 la Russe Polina Kudermetova et la Serbe Lola Radivojevic. En quarts de finale, Kempen et Knoll joueront soit contre la Roumaine Jaqueline Cristian et la Géorgienne Ekaterine Gorgodze, soit contre la Russe Alena Fomina-Klotz et l'Allemande Julia Lohoff (N.3). Les trois joueuses Belges sont aussi engagés dans le tableau du simple avec Magali Kempen (WTA 198), 25 ans, qui affrontera au premier tour l'Allemande Kathleen Kanev (WTA 445), 22 ans, issue des qualifications alors que Greet Minnen (WTA 157), 25 ans, sera opposée à une joueuse également issue des qualifications, la Turque Zeynep Sonmez (WTA 248), 20 ans. Yanina Wickmayer (WTA 259), 33 ans, a elle battu en entrée la Russe de 19 ans Ekaterina Kuznetsova (WTA 1293) sur un double 6-0 et affrontera en 8es de finale l'Allemande Mona Barthel (WTA 199), 32 ans. (Belga)