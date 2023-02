Hans Vanaken aborde avec confiance le match contre Benfica: "Cela peut être libérateur"

"En championnat, les résultats sont un peu décevants depuis un moment", a déclaré Vanaken, estimant que Bruges y a manqué de réussite. Il en a été autrement en Europe, où le Club a "marqué à chaque fois au bon moment, avec des arrêts fantastiques de Simon (Mignolet, ndlr)." Les Portugais de Benfica, qui visiteront le stade Jan Breydel mercredi (21h00), ont remporté leur groupe, devant le PSG. "Ce sera un match très différent de ces dernières semaines pour nous. Cela peut être libérateur. Nous affronterons un adversaire qui voudra aussi faire le jeu. En championnat, nous avons souvent tout à perdre, ici il y a quelque chose à gagner." "Le jeu est de mieux en mieux", a souligné Vanaken, interrogé sur le récent changement d'entraîneur et l'arrivée de Scott Parker. "Il y a toujours un peu d'ajustement. Tout ne peut pas fonctionner parfaitement de suite. Mais cette période est derrière nous. Et si les résultats suivent, la confiance suivra également." Après avoir lui-même connu moins de réussite, le capitaine brugeois retrouve son efficacité. "Dans un club de haut niveau, une attention supplémentaire est accordée aux hommes forts dans une période difficile. C'est normal. Je sens cependant que les choses s'améliorent. Je progresse vers ma meilleure forme et j'espère confirmer demain". Respectueux de l'adversaire, le double Soulier d'Or n'a cependant pas fait preuve de timidité. Avec Benfica, "la différence est mince. Nous voulons appliquer le plan de l'entraîneur et obtenir un bon résultat. Nous verrons comment se déroulera le retour." (Belga)