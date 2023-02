Huit morts et près de 40.000 personnes touchées par des inondations au Mozambique

Les pluies ont commencé il y a près d'une semaine et ont depuis inondé de nombreuses maisons. Des centaines d'écoles ont été détruites dans tout le pays, a déclaré Filipe Nyusi. Des milliers de personnes ont été sauvées des inondations et ont trouvé refuge dans des centres d'accueil. Le sud de l'Afrique se trouve actuellement dans la saison cyclonique estivale, qui apporte régulièrement des cyclones et de fortes précipitations jusqu'en mars ou avril. La veille, le gouvernement sud-africain avait également déclaré l'état de catastrophe nationale en raison d'inondations dans sept des neuf provinces du pays. Des maisons, des routes et des ponts ont été inondés et endommagés. Des digues ont débordé. Le gouvernement sud-africain n'a cependant pas fait état de morts, de blessés ou de personnes ayant dû quitter leur domicile. (Belga)