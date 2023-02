Immobilier : c'est en province du Luxembourg que les prix ont le plus augmenté

Alors que la Belgique a enregistré une diminution de l'activité immobilière de 2% entre 2021 et 2022 à l'échelle nationale, la province du Luxembourg a vu la sienne augmenter de 4% sur la même période. Le Luxembourg est d'ailleurs l'une des deux seules provinces, avec la Flandre Orientale (+0,2%), à connaître une évolution à la hausse. Le prix médian des maisons y a augmenté de 14,8% entre 2021 et 2022, soit l'augmentation la plus forte de Wallonie. C'est dans l'arrondissement de Bastogne que l'augmentation des prix est la plus importante (+20%), suivi de près par l'arrondissement de Marche (+18,3%). Malgré une augmentation des prix plus modérée (+9,1%), l'arrondissement d'Arlon affiche toujours le prix médian le plus élevé de la province (315.000 euros, contre 240.000 euros pour l'arrondissement de Bastogne, 224.750 euros pour celui Marche, 220.000 euros pour celui de Virton et 200.000 euros pour celui de Neufchâteau). En ce qui concerne le prix médian des appartements, c'est encore une fois la province du Luxembourg qui enregistre l'augmentation la plus élevée entre 2021 et 2022 (+8,8% contre +4,9% à l'échelle nationale). Mais cette fois, c'est dans l'arrondissement de Marche que l'augmentation est la plus significative (+17,8%). (Belga)