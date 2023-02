Johannes Boe sacré dans l'individuel, son quatrième titre des Mondiaux, Florent Claude 27e

Grandissime favori, le leader au classement général de la Coupe du monde, 29 ans, a signé un chrono de 49:57.5 malgré deux fautes au tir et a devancé son compatriote Sturla Laegreid de 1:10.7 (avec une faute au tir) et le Suédois Sebastian Samuelsson de 1:11.1 avec une faute au tir. Le Français Quentin Fillon Maillet, champion olympique de la spécialité, a terminé quatrième à 1:31.9 avec une faute au tir. Côté belge, Florent Claude, 31 ans, a pris la 27e place à 5:21.4 de Johannes Boe avec 2 fautes au tir. Thierry Langer, 31 ans, a dû se contenter de son côté de la 54e position à 7:42.5 avec 5 fautes au tir. Troisième Belge au départ, Cesar Beauvais, 22 ans, est 96e (sur 104 au départ et 103 biathlètes classés) à 13:33.7 avec 6 fautes au tir. (Belga)