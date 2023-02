La tension monte au gouvernement flamand à propos de l'azote

Pour se consacrer au dossier, le ministre-président Jan Jambon a annulé une mission prévue au Maroc cette semaine. Mercredi, de nouvelles réunions bilatérales sont prévues avant une nouvelle réunion du gouvernement, en principe jeudi. Maître de l'agenda, M. Jambon (N-VA) se contente d'indiquer que sa volonté est d'aboutir "le plus rapidement possible à un accord solide juridiquement". Le scénario d'une majorité de rechange pour approuver le projet de la ministre de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), est décrit comme relevant de la "science-fiction". Au centre des critiques, le CD&V, parti du ministre de l'Agriculture Jo Brouns, a contesté les reproches qui lui sont faits. La députée Tinne Rombouts a répété au parlement flamand que son parti attendait que toutes les objections soulevées durant l'enquête publique devaient être examinées en profondeur. Une manifestation du "Groene kring" (organisation qui regroupe les jeunes agriculteurs et horticulteurs) est prévue mercredi devant le cabinet de M. Jambon afin de dénoncer les "petits jeux politiques" dans ce dossier. Le président de cette organisation, Bram Van Hecke, attend quelque 500 participants qui ne paralyseront pas Bruxelles avec leurs tracteurs mais porteront des croix en bois. Le problème des émissions excessives d'azote en Flandre pollue la vie du gouvernement depuis de nombreuses années. Selon un accord intervenu l'an passé et ajusté quelques semaines plus tard, une quarantaine d'exploitations agricoles particulièrement émettrices d'azote - classées rouge - devront fermer d'ici 2025, avec indemnisation. De plus, quelque 120 élevages classés "orange foncé" ont la possibilité d'arrêter volontairement leurs activités d'ici 2026. (Belga)