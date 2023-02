L'Avastin devrait être remboursé dans le courant de cette année

Ce produit pharmaceutique qui vise à lutter contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge est au cœur d'une affaire de non-respect des règles de concurrence. Fin janvier, l'Autorité belge de la concurrence a ainsi décidé d'infliger une amende de 2,78 millions d'euros à la firme pharmaceutique Novartis pour abus de position dominante Selon l'autorité, Novartis détenait, entre novembre 2013 et fin 2015, une position dominante collective avec le groupe Roche sur ce marché. La firme disposait d'un contrat conclu avec le gouvernement pour commercialiser un médicament concurrent plus cher, le Lucentis. Et elle a continué à mettre en garde les ophtalmologues, hôpitaux et autorités règlementaires contre les risques d'un usage off label d'Avastin. Novartis a réfuté ces allégations. Interpellé par Catherine Fonck (Les Engagés) et interrogé par Sofie Merckx (PTB), Kathleen Depoorter (N-VA) et Dominiek Sneppe (Vlaams Belang), Frank Vandenbroucke a rappelé avoir demandé à l'Inami, dès janvier 2021, de travailler à un accord pour un remboursement de l'Avastin. "Ça pris beaucoup de temps", a admis le ministre, évoquant de nombreux points juridiques à éclaircir. En outre, le ministre a indiqué ne pas avoir prolongé en 2021 le contrat conclu pour le Lucentis. Depuis avril 2021, celui-ci est remboursé dans le système régulier et non plus selon les termes du contrat conclu mi-2014 et entré en vigueur en 1er juillet 2014, "soit avant le gouvernement précédent" (sous le gouvernement Di Rupo, ndlr). (Belga)