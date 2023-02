Le Consortium 12-12 a déjà récolté 1 million d'euros pour la Turquie et la Syrie

"Toute notre attention et nos efforts sont concentrés sur la survie du plus grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants possible. Les équipes de nos organisations sur place distribuent de l'eau potable, de la nourriture, des soins de santé et assurent abri et protection aux sinistrés. Dans les prochains jours, cette aide sera également étendue à la prise en charge des traumatismes psychosociaux et à l'éducation d'urgence", précise Gilles Van Moortel, le coordinateur du Consortium 12-12. Dans les deux pays, les organisations 12-12 collaborent avec les réseaux existants et les ONG locales. "Les besoins sont énormes : assistance, eau potable, chauffage, abris, médicaments. Et le temps presse pour tout le monde. C'est pourquoi notre solidarité doit continuer", ajoute le coordinateur. Les dons au compte du Consortium 12-12 (BE 19 0000 0000 1212) sont répartis entre les sept organisations membres du Consortium selon la clé de répartition annuelle, poursuit le communiqué. L'appel 12-12 a été lancé le 12 février et court jusqu'au 31 juillet 2023. Le Consortium 12-12 regroupe 7 membres : la Croix-Rouge belge, Caritas International, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam Belgique, Plan International Belgique et UNICEF Belgique. Au total, plus de 37.500 personnes ont perdu la vie dans les séismes, selon un dernier bilan. D'après le chef de l'agence humanitaire de l'Organisation des Nations Unies (Onu), Martin Griffiths, plus de 50.000 victimes devraient être dénombrées. (Belga)