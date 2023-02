Le producteur flamand Bart De Pauw hospitalisé après une tentative de suicide

"Je confirme qu'il a été hospitalisé après une tentative de suicide", a dit Ines De Vos, ajoutant qu'un "cocktail de chagrin, de honte et de colère" avait motivé son geste. "Ses jours ne sont pas en danger. Il est suivi depuis longtemps, avec des hauts et des bas", a-t-elle ajouté, précisant qu'elle ne ferait aucun autre commentaire. En 2021, le producteur flamand a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir harcelé sexuellement cinq femmes et en avoir importuné une autre par SMS. Peu avant, il avait été écarté de la VRT en raison de plaintes à son encontre. Toute personne ayant des idées suicidaires peut contacter la ligne d'écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800 32 123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d'infos sur www.preventionsuicide.be. (Belga)