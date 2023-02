L'économie japonaise, en mini-rebond au quatrième trimestre, reste fragile

L'économie japonaise a progressé de 0,2% entre octobre et décembre sur un trimestre, selon des chiffres préliminaires publiés mardi. C'est un peu moins que le rebond auquel s'attendait le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg (+0,5%), après un léger recul de 0,3% en juillet-septembre, en données réelles et ajustées des variations saisonnières. La consommation des ménages a progressé de 0,5% au quatrième trimestre, alors que les dépenses pour les services ont été stimulées par des subventions publiques encourageant le tourisme intérieur. Les visiteurs étrangers ont par ailleurs commencé à revenir en masse au Japon après la levée totale des restrictions à l'entrée du pays en octobre. La contribution au PIB du commerce extérieur a aussi été positive contrairement au trimestre précédent, grâce à une amélioration des exportations et une baisse du poids des importations sur fond d'une remontée du yen et du reflux des prix mondiaux des hydrocarbures. Sur l'ensemble de l'année 2022, le PIB nippon a augmenté de 1,1%, marquant ainsi une deuxième année de croissance consécutive après le plongeon provoqué en 2020 par la pandémie. "Après la contraction surprise du troisième trimestre, le faible rebond du quatrième souligne que la reprise (économique) tardive au Japon reste fragile et sujette à des revers", a commenté l'économiste Stefan Angrick dans une note de Moody's Analytics. (Belga)