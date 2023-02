Les Etats-Unis titrés sur le parallèle par équipes mixtes aux Mondiaux de ski alpin

Nina O'Brien, River Radamus, Paula Moltzan et Tommy Ford ont battu 3-2 en finale les Norvégiens Kristin Lysdahl, Alexander Steen Olsen, Thea Louise Stjernesund et Timon Haugan. O'Brien avait battu Lysdahl alors que Steen Olsen avait pris le dessus sur Radamus. Moltzan et Stjernesund avaient terminé dans le même temps, marquant un point chacun et laissant les deux équipes à égalité avant le dernier duel. Dans le duel décisif, Haugan a raté son départ et a été bloqué au portillon, permettant à Ford de s'imposer facilement. Il s'agit du premier titre des Américains dans cette épreuve. Championne en titre, la Norvège avait éliminé la Belgique 4-0 au premier tour (8es de finale). Le Canada (Jeffrey et Erik Read, Valérie Grenier et Britt Richardson) a dominé les champions olympiques autrichiens dans la petite finale pour s'emparer du bronze. Dans l'épreuve par équipes, chaque nation aligne deux skieurs et deux skieuses dans des duels. Chaque rencontre se compose de quatre duels. En cas d'égalité, le meilleur temps masculin et le meilleur temps féminin sont cumulés et l'équipe la plus rapide passe. (Belga)